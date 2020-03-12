Зеленський підписав закон про розділення посад начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил)"( №3015).

Про це свідчать дані у картці закону на сайті Верховної Ради.

Так, повідомляється, що закон повернуто з підписом від Президента 12 березня.

Згідно із законом, з 27 березня 2020 року наберуть чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил).

Відтепер на законодавчому рівні передбачено з цієї дати розділення посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, порядок призначення їх на посади, розмежування повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Як повідомляв Укрінформ, закон "Про національну безпеку України" був ухвалений парламентом 21 червня 2018 року. Згідно з нормами закону, положення частин третьої-шостої статті 16 цього закону, які стосувались розподілу посад головнокомандувача та начальника Генштабу, мали набрати чинності лише з 1 січня 2021 року. Разом з тим Міністерство оборони заявило про готовність перейти до нової структури ЗСУ з березня 2020 року.

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Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня ухвалила закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)" (№3015).