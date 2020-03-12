У “Голосі” пояснили відставку Вакарчука

Святослав Вакарчук після відставки з посади голови політичної партії «Голос» як її лідер і моральний авторитет планує більше часу присвячувати політичним справам, зокрема зустрічам із виборцями та міжнародними партнерами.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив прессекретар політсили Ярема Дух.

«Минулого травня, коли створили партію «Голос», Святослав Вакарчук казав, що бачить своє завдання у тому, щоб приводити в політику нових чесних професійних людей. Цим пан Вакарчук і далі займається – як народний депутат у фракції “Голосу” та лідер партії. Святослав Вакарчук і далі є лідером партії – моральним авторитетом, котрий веде та залучає інших. Тепер, коли менеджерською роботою займеться Кіра Рудик, Святослав Вакарчук зможе більше часу присвятити власне політичним справам: зустрічі з виборцями, міжнародними партнерами і, головне – створенню широкого кола всіх тих, кому не все одно», – зазначив Дух.

Водночас він підкреслив, що обрання напередодні народної депутатки Кіри Рудик на посаду голови партії «Голос» сприятиме розбудові партосередків і підготовці до місцевих виборів.

«Учора Кіра Рудик стала головою партії – це офіційна посада, і зараз ідуть зміни в реєстраційних документах партії. Партія вирішила залучити досвід і професіоналізм Кіри для координації роботи секретаріату (офісу партії), розбудови осередків і підготовки до місцевих виборів», - уточнив прессекретар політсили.

Як повідомляв Укрінформ, з’їзд політичної партії «Голос» 11 березня обрав нову голову — депутата політсили, головного операційного директора компанії Ring Ukraine Кіру Рудик.

З моменту оновлення партії «Голос» її очолювала другий номер у партійному списку «Голосу» Юлія Клименко. У Верховній Раді ІХ скликання вона є першою заступницею голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

24 липня з'їзд політсили обрав Святослава Вакарчука головою партії.