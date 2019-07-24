Вакарчук став головою партії "Голос"

Відповідне рішення з'їзд партії ухвалив 24 липня, повідомила Укрінформу пресслужба політсили.

“Сьогодні з'їзд партії "Голос" обрав Святослава Вакарчука головою партії”, - йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі уточнили, що кандидат у народні депутати, другий номер у партійному списку “Голосу” Юлія Клименко, яка очолювала партію з моменту її оновлення й перейменування, зосередиться на роботі над економічним порядком денним для політсили.

Вакарчук подякував Клименко і наголосив, що зможе тепер зосередитися на розбудові партії.

"Тепер, по завершенню виборчої кампанії та Туру змін, я можу зосередитись на розбудові партії "Голос". Я дуже вдячний Юлії за її роботу з реорганізації партії, формування виборчого штабу та керівництва виборчою кампанією, завдяки якій "Голос" за два місяці з нуля стала парламентською партією," - сказав він.

Разом з тим у штабі політсили зазначають, що "Голос" продовжить розвивати свою регіональну структуру і мобілізувати своїх прихильників, а також починає готуватися до місцевих виборів.