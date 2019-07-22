Вакарчук вважає, що Україні потрібен закон про "співіснування" з РФ

Лідер політичної партії “Голос” Святослав Вакарчук вважає, що Верховна Рада має ухвалити закон, який би чітко регламентував відносини між Україною та Росією в усіх сферах.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Укрінформу, відповідаючи на запитання щодо законодавчого врегулювання гастрольної діяльності українських артистів на території Російської Федерації.

“Україна, взагалі, дуже страждає на політику подвійних стандартів. І держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей. Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі до країни-агресора, а інші — навпаки — активно гастролюють у Росії. Тому було би добре, щоб держава взагалі прийняла чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслила б, що можна, а що — ні, і тоді це питання знялося б. Тому що воно завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом”, — пояснив Вакарчук.

Нагадаємо, зі схожою ініціативою свого часу виступив і колишній голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. Так, у коментарі Укрінформу наприкінці лютого 2019 року він акцентував на необхідності на законодавчому рівні обмежити діяльність не лише українських артистів у Росії, а взагалі громадян України на період російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня 2018 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №8085 "Про особливості ведення гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України".

Проєктом пропонувалося створити реєстр українських гастролерів на території РФ і окупованих територіях України.

Водночас законопроєкт передбачав запровадження гастрольного збору для організаторів гастрольних заходів за участю осіб, внесених до Реєстру. Надходження від цього збору скеровуватиметься на потреби Збройних Сил України. Його ставка може становити 20% об'єкта оподаткування.

Цей законопроєкт не було розглянуто навіть у першому читанні.