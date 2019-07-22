Вакарчук: Треба спростити притягнення депутатів до кримінальної відповідальності

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук переконаний, що в Україні варто обмежити депутатську недоторканність та запровадити максимально спрощену систему притягнення парламентаріїв до кримінальної відповідальності.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

"Треба зробити все для цього, в тому числі й передбачити максимально спрощену систему притягнення депутатів до кримінальної відповідальності, якщо є правопорушення. Треба прописати (в законі, — ред.) дуже акуратно, якою повинна бути ця процедура, щоби не було явних політичних переслідувань. Тобто зробити це так, щоб потім який-небудь генпрокурор не міг взяти за шкірку будь-яку людину. Треба усвідомлювати цю крайність і той крайній популізм, коли ми говоримо, щоб за першою ж повісткою, за першою ж заявою будь-якого слідчого треба брати депутата в кайданки за будь-що. Але депутатську недоторканність потрібно обмежувати — це точно", — пояснив Вакарчук.

При цьому лідер партії "Голос" вважає неприпустимою нинішню процедуру, за якою подання від Генеральної прокуратури на притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності спочатку має схвалити комітет Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту, а потім — парламент на пленарному засіданні не менш як 226 голосами.

"В такому разі з ними ж (депутатами, — ред.) нічого не можна зробити: ані вручити підписку про невиїзд. Вони тікають просто з країни. Це треба змінювати", — уточнив він.

При цьому Вакарчук запевнив, що сам готовий відмовитися від депутатської недоторканності "хоч завтра, навіть не голосувавши".

На його думку, "велика кількість людей іде до парламенту, щоб сховатися, розуміючи, що в них є гріх за душею". Відтак, скасування депутатської недоторканності, вважає Вакарчук, приведе до того, що до ВР ітимуть "люди, готові працювати і змінюватися".

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Як повідомлялося, 11 липня правовий комітет ВР рекомендував встановити строк подання пропозицій та поправок до законопроєктів, якими передбачається скасування депутатської недоторканності, до 31 серпня включно.

6 червня 2018 року Конституційний суд визнав законопроєкт №6773 таким, що не суперечить статтям 157, 158 Основного закону. Цим законопроєктом пропонується внести зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності. 20 червня КСУ визнав президентський законопроєкт №7203 про скасування недоторканності депутатів з відстрочкою до 2020 року таким, що не суперечить цим статтям Конституції.

20 вересня Верховна Рада затвердила план роботи над президентським законопроєктом щодо внесення змін до Конституції України в частині скасування недоторканності народних депутатів.

Проте жоден із законопроєктів Верховна Рада VIII скликання так і не ухвалила.

Відповідно до статті 158 Конституції України, законопроєкт про внесення змін до Основного закону, який розглядався парламентом і не був ухвалений як закон, може бути поданий до ВР не раніш як за рік із дня прийняття рішення щодо цього законопроєкту.