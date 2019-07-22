Разумков не проти відбирати мандат у депутатів за прогули

Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підтримує ініціативу, що за невідвідування пленарних засідань депутатів треба забирати мандат.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"Я вважаю, що це хороша ініціатива в даній ситуації... Так само, як зняття депутатської недоторканності, кнопкодавство або штрафи, або аж до кримінальної відповідальності. Якщо ми з вами говоримо про невідвідування, то ми говорили про відкликання народного депутата. Це наші програмні речі, можете взяти й подивитися", - заявив Разумков.

За його словами, для реалізації такої ініціативи треба вносити зміни в Регламент Верховної Ради. "Я вважаю, що так. Якщо ви не ходите на роботу, то це стандартна практика... А ви народного депутата звільнити не можете. Тільки через п'ять років, якщо вам пощастить, він у списках не сховається, по мажоритарці не проскочить... Питання – чому ви повинні його терпіти п'ять років?", - зазначив Разумков.