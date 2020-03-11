Вакарчук більше не є головою партії "Голос"

Співак В’ячеслав Вакарчук більше не очолює партію "Голос". На з’їзді партії новим головою обрали Кіру Рудик.

Звернення Вакарчука оприлюднили у Facebook після з’їзду партії.

"Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні на з’їзді партії "Голос" обрав новою головою партії найкращого управлінця з нашої команди Кіру Рудик", - зазначив лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.

При цьому у пресслужбі партії уточнили, що Вакарчук залишається лідером "Голосу", продовжуватиме працювати в парламенті та розбудовуватиме партію.

Кіра Рудик — головна операційна директорка (COO) Ring Ukraine — українського підрозділу з 480 працівників міжнародної IT-компанії Ring, народний депутат ВРУ IX скликання від партії "Голос". На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року балотувалася до парламенту під номер три у списку "Голосу". У ВР є першим голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.

Як повідомляв Укрінформ, із моменту оновлення партії "Голос" і перейменування її очолювала другий номер у партійному списку “Голосу” Юлія Клименко. У Верховній Раді ІХ скликання вона є першою заступницею голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

24 липня з'їзд політсили обрав Святослава Вакарчука головою партії.