Україна та ще три країни приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель привітав рішення третіх країн, - Чорногорії, Албанії, Норвегії і України, - приєднатися до обмежувальних заходів, які Євросоюз запровадив проти РФ за порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Відповідна заява Високого представника ЄС оприлюднена на сайті Європейської Ради.

"28 січня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2020/120 на додаток до рішення 2014/145/CFSP. Це рішення доповнює лист персон, установ та організацій, на яких розповсюджуються обмежувальні заходи, визначені додатком до рішення 2014/145/CFSP шляхом включення семи персон, які були залучені до організації Російською Федерацією так званих місцевих виборів 8 вересня у незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь в Україні. Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, член Європейської зони вільної торгівлі та Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна, приєдналися до цієї декларації", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається у заяві, згадані країни взяли зобов’язання привести національну політику відповідно до ухваленого рішення Ради ЄС. Євросоюз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.

CFSP – англійська абревіатура для означення Спільної політики ЄС із закордонних справ та безпеки.