Експерти НАТО відклали візит до України через коронавірус

Експерти НАТО відклали візит до України через коронавірус

Укрінформ
Міноборони робить все щоб Збройні Сили України були максимально адаптовані до сил НАТО.

Про це сказала на пресконференції в Укрінформі прессекретар міністра оборони Світлана Павловська.

"МОУ робить все щоб Збройні Сили були максимально взаємосумісні з силами держав членів Альянсу під час спільних дій в операціях і місіях під проводом НАТО", - сказала Павловська.

За її словами, у 2019 році в НАТО закінчився черговий цикл процесу планування та оцінки сил, і цього року будуть визначатись нові цілі партнерства на 2020-21 роки. Але через коронавірус приїзд експертів НАТО перенесено.

Павловська пояснила, що стандарти НАТО - нормативно-правові акти, що упорядковують ту чи іншу сферу діяльності ЗС. І ще жодна країна з 29 держав-членів НАТО не імплементувала всі чинні стандарти. Зокрема, Німеччина часто використовує так звану імплементацію з обмеженням, що пов'язано з необхідністю адаптації стандарту до національних умов.

Крім того, Павловська наголосила, що до НАТО вступає країна, а не окремо ЗС і необхідні зміни стосуватимуться всієї держави, в не лише сил оборони.

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Як повідомлялось, вчора новий міністр оборони Андрій Таран у зверненні до керівного складу Міноборони та Генштабу наголосив на недосяжній найближчим часом цілковитій адаптації ЗС України до стандартів НАТО.

У свою чергу депутати "Європейської Солідарності" заявили, що виступ міністра щодо недосяжних для ЗСУ стандартів НАТО суперечить Конституції України в частині стратегічної мети держави - членства в Європейському Союзі та НАТО.

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