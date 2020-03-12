Експерти НАТО відклали візит до України через коронавірус

Міноборони робить все щоб Збройні Сили України були максимально адаптовані до сил НАТО.

Про це сказала на пресконференції в Укрінформі прессекретар міністра оборони Світлана Павловська.

"МОУ робить все щоб Збройні Сили були максимально взаємосумісні з силами держав членів Альянсу під час спільних дій в операціях і місіях під проводом НАТО", - сказала Павловська.

За її словами, у 2019 році в НАТО закінчився черговий цикл процесу планування та оцінки сил, і цього року будуть визначатись нові цілі партнерства на 2020-21 роки. Але через коронавірус приїзд експертів НАТО перенесено.

Павловська пояснила, що стандарти НАТО - нормативно-правові акти, що упорядковують ту чи іншу сферу діяльності ЗС. І ще жодна країна з 29 держав-членів НАТО не імплементувала всі чинні стандарти. Зокрема, Німеччина часто використовує так звану імплементацію з обмеженням, що пов'язано з необхідністю адаптації стандарту до національних умов.

Крім того, Павловська наголосила, що до НАТО вступає країна, а не окремо ЗС і необхідні зміни стосуватимуться всієї держави, в не лише сил оборони.

Як повідомлялось, вчора новий міністр оборони Андрій Таран у зверненні до керівного складу Міноборони та Генштабу наголосив на недосяжній найближчим часом цілковитій адаптації ЗС України до стандартів НАТО.

У свою чергу депутати "Європейської Солідарності" заявили, що виступ міністра щодо недосяжних для ЗСУ стандартів НАТО суперечить Конституції України в частині стратегічної мети держави - членства в Європейському Союзі та НАТО.