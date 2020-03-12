У документах НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом - Пристайко

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко спростував міф про неможливість вступу до НАТО країни з конфліктом.

Про це він заявив у Twitter.

"Пора позбутися міфів, нав'язаних нам! В основоположних документах НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом. Політичне рішення щодо вступу України буде залежати від нашого розвитку – реформ, забезпечення демократії та верховенства права", - зазначив він.

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Як повідомлялося, радник Секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що Україна не може вступити в НАТО через "внутрішній конфлікт".