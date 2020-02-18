Сивохо переніс запуск Нацплатформи примирення та єдності

"Це було нелегко - ми сумнівалися і зважували «за» і «проти», але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності", - написав Сивохо.

Він також прокоментував атаку на позиції підрозділів Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ та вказав, що відбулась "цинічна провокація, аби зірвати мирні ініціативи".

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.

У вівторок ввечері у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де обговорюватиметься виконання Мінських угод. Також українська делегація планує порушити питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.