Сивохо запропонував залучити церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі

Сивохо запропонував залучити церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі

Укрінформ
Радник глави Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Сивохо заявив, що церква може допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі 112-го каналу.

Сивохо також зазначив, що для досягнення миру необхідно "мовчання з боку тих, хто розпалював війну" та виконання домовленостей обома сторонами конфлікту, повідомляє 112.

"Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всім сторонам конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею та відрізнялася благодійністю, миротворством. Наприклад, Святогірський монастир у найважчі часи приймав тисячі біженців. Церква може виступити посередником", - заявив Сивохо.

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Як раніше повідомляло агентство, діти з прифронтових сіл Донбасу прибули на різдвяні свята до Києва і далі подорожують на Тернопільщину. 

Як написав у своєму Facebook радник глави Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Сивохо, "вони подивляться, як живуть люди на Західній Україні, порівняють різні культури. Для багатьох - це перша подібна мандрівка".

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