Сивохо запропонував залучити церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі

Радник глави Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Сивохо заявив, що церква може допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі 112-го каналу.

Сивохо також зазначив, що для досягнення миру необхідно "мовчання з боку тих, хто розпалював війну" та виконання домовленостей обома сторонами конфлікту, повідомляє 112.

"Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всім сторонам конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею та відрізнялася благодійністю, миротворством. Наприклад, Святогірський монастир у найважчі часи приймав тисячі біженців. Церква може виступити посередником", - заявив Сивохо.

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Як раніше повідомляло агентство, діти з прифронтових сіл Донбасу прибули на різдвяні свята до Києва і далі подорожують на Тернопільщину.

Як написав у своєму Facebook радник глави Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Сивохо, "вони подивляться, як живуть люди на Західній Україні, порівняють різні культури. Для багатьох - це перша подібна мандрівка".