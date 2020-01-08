Сивохо запропонував залучити церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі
Про це він сказав в ефірі 112-го каналу.
Сивохо також зазначив, що для досягнення миру необхідно "мовчання з боку тих, хто розпалював війну" та виконання домовленостей обома сторонами конфлікту, повідомляє 112.
"Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всім сторонам конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею та відрізнялася благодійністю, миротворством. Наприклад, Святогірський монастир у найважчі часи приймав тисячі біженців. Церква може виступити посередником", - заявив Сивохо.
Як раніше повідомляло агентство, діти з прифронтових сіл Донбасу прибули на різдвяні свята до Києва і далі подорожують на Тернопільщину.
Як написав у своєму Facebook радник глави Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Сивохо, "вони подивляться, як живуть люди на Західній Україні, порівняють різні культури. Для багатьох - це перша подібна мандрівка".