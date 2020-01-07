Діти з прифронтових сіл Донбасу зустрічають Різдво на Тернопільщині

Діти з прифронтових сіл Донбасу прибули на різдвяні свята до Києва і далі подорожують на Тернопільщину.

Про це повідомив у Facebook радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

«Сьогодні з поїзда зустрічав дітвору, яка приїхала з «червоної зони» лінії зіткнення на Донбасі. Різдвяні дні вони проведуть в столиці. Їх чекають екскурсії, святкові вистави, колядки та відвідування святих місць. Така ж група дітлахів приїхала вчора з Красногорівки. Ми відвезли їх у Палац спорту на льодове шоу Діснея. А вже до вечері на Тернопільщині їх зустріла братія Почаївської лаври. Вони подивляться, як живуть люди на Західній Україні, порівняють різні культури. Для багатьох - це перша подібна мандрівка», - написав Сивохо.

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За його словами, "дітям Донбасу зараз так потрібна казка".