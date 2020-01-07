Вулицями Житомира пройшла хода з різдвяними зірками

На Різдво центральною частиною Житомира пройшла "Зіркова хода", учасники якої співали колядки та щедрівки.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

«Вітаючи один одного словами «Христос народився!», житомиряни та гості міста приєдналися до традиційної «Зіркової ходи» та, співаючи величальні українські народні обрядові пісні щедрівки й колядки, пройшли від Замкової гори вулицями Київською та Михайлівською до головної локації новорічних та різдвяних свят – «Казкове багаття-2020», що на майдані імені С.П. Корольова», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окрім фольклорних колективів, колядницьких гуртів та хорів, до ходи долучилося багато перехожих, які прийшли на свято з родинами та друзями.

Хода завершилася спільною молитвою від представників Ради християнських церков Житомирщини та святковим концертом.