З козацькими боями та фестивалем вертепів святкували Різдво у Запоріжжі
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«12 років тому в нас виникла ідея вивчити, як же святкували Різдво козаки. Виявилось, що в них була своя козацька коляда, вона дуже схожа на нашу, але зі своїми тонкощами. Ми вирішили її відроджувати. Так у нас з'явився перший вертеп. Перші колядники — вихованці «Спас Яр» обійшли тоді Шевченківський район і наколядували більше трьох мішків цукерок. Колядували майже три доби, господарі запрошували дітей. Потім в нас з'явився другий, третій вертеп.... Сьогодні маємо їх аж 7. Фестиваль вертепів цього року проводиться у Запоріжжі 12 рік поспіль», - говорить президент Всеукраїнської федерації «СПАС» Олександр Притула.
У Запоріжжі пройшов фестиваль вертепів Фото: Ольга Звонарева/Укрінформ
Цього року у фестивалі взяли участь більше сотні учасників.
За словами єпископа Запорізького і Мелітопольського ПЦУ Фотія, святкування Різдва об'єднує людей.
«Добре, що у нас в Запоріжжі відроджуються такі традиції. Сьогодні багато людей долучилось до фестивалю. Маю сподівання, що наступного року буде ще більше учасників і гостей», - сказав владика Фотій.
Окрім виступів артистів, на гостей фестивалю чекали козацькі розваги, шабельні бої, лицарський турнір, виставка майстрів, бої «лава на лаву».
За словами учасників «СПАСу», в «лаві» не можна виграти, коли ти сам за себе. Виграє та «лава», яка діє злагоджено.
«Перед боєм козаки ставали в коло і домовлялись, робили ритуальні рухи, кепкували один з одного. Після лави - обов'язково браталися», - говорить Притула.
Сьогодні на площі Фестивальній відбулись дві «лави»: дитяча і чоловіча.