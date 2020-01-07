З козацькими боями та фестивалем вертепів святкували Різдво у Запоріжжі

У Запоріжжі на площі Фестивальній в козацькому колі відсвяткували «Різдво Христове». Фестиваль вертепів зібрав цього року кілька сотень людей. У центрі міста були колядники, козацькі бої і забави, а також лицарські турніри.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«12 років тому в нас виникла ідея вивчити, як же святкували Різдво козаки. Виявилось, що в них була своя козацька коляда, вона дуже схожа на нашу, але зі своїми тонкощами. Ми вирішили її відроджувати. Так у нас з'явився перший вертеп. Перші колядники — вихованці «Спас Яр» обійшли тоді Шевченківський район і наколядували більше трьох мішків цукерок. Колядували майже три доби, господарі запрошували дітей. Потім в нас з'явився другий, третій вертеп.... Сьогодні маємо їх аж 7. Фестиваль вертепів цього року проводиться у Запоріжжі 12 рік поспіль», - говорить президент Всеукраїнської федерації «СПАС» Олександр Притула.

У Запоріжжі пройшов фестиваль вертепів Фото: Ольга Звонарева/Укрінформ

Цього року у фестивалі взяли участь більше сотні учасників.

За словами єпископа Запорізького і Мелітопольського ПЦУ Фотія, святкування Різдва об'єднує людей.

«Добре, що у нас в Запоріжжі відроджуються такі традиції. Сьогодні багато людей долучилось до фестивалю. Маю сподівання, що наступного року буде ще більше учасників і гостей», - сказав владика Фотій.

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Окрім виступів артистів, на гостей фестивалю чекали козацькі розваги, шабельні бої, лицарський турнір, виставка майстрів, бої «лава на лаву».

За словами учасників «СПАСу», в «лаві» не можна виграти, коли ти сам за себе. Виграє та «лава», яка діє злагоджено.

«Перед боєм козаки ставали в коло і домовлялись, робили ритуальні рухи, кепкували один з одного. Після лави - обов'язково браталися», - говорить Притула.

Сьогодні на площі Фестивальній відбулись дві «лави»: дитяча і чоловіча.