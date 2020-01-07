Українські співаки привітали із різдвяними святами військових на Донбасі

В районі Операції об'єднаних сил (ООС) відбувся новорічно-різдвяний тур за участю відомих співаків.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Справжні українці Олександр Положинський, Іван Марунич, Арсен Мірзоян, а також гурт Ukiez, вони ж Пирятин, у числі Дмитра Данова, Івана Семесюка, Богдана Буткевича, провели святкові концерти та привітали з новорічними та різдвяними святами військовослужбовців Національної гвардії України, які виконують завдання в районі операції Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

В районі ООС відбувся новорічно-різдвяний тур за участю відомих співаків Фото: ООС

Майже півтори години відомі співаки розважали публіку своїми хітами та висловили слова вдячності за збереження миру та захист нашої Батьківщини.

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"Я дуже радий, що ми змогли приїхати до вас та підтримати українського воїна в такий час. Сподіваюсь, що наші пісні допомогли відчути дух новорічних свят. Ми завжди будемо знаходити можливість для своїх захисників", - поділився своїми відчуттями Олександр Положинський.

Після концерту у бійців бригади швидкого реагування була можливість поспілкуватися з артистами, взяти автограф та сфотографуватися на пам'ять.

Після концертів нацгвардійці робили загальні фото з виконавцями та дякували їм за яскраві виступи та величезну підтримку, розповіли у штабі ООС.