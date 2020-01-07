Українські співаки привітали із різдвяними святами військових на Донбасі
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
"Справжні українці Олександр Положинський, Іван Марунич, Арсен Мірзоян, а також гурт Ukiez, вони ж Пирятин, у числі Дмитра Данова, Івана Семесюка, Богдана Буткевича, провели святкові концерти та привітали з новорічними та різдвяними святами військовослужбовців Національної гвардії України, які виконують завдання в районі операції Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
В районі ООС відбувся новорічно-різдвяний тур за участю відомих співаків Фото: ООС
Майже півтори години відомі співаки розважали публіку своїми хітами та висловили слова вдячності за збереження миру та захист нашої Батьківщини.
"Я дуже радий, що ми змогли приїхати до вас та підтримати українського воїна в такий час. Сподіваюсь, що наші пісні допомогли відчути дух новорічних свят. Ми завжди будемо знаходити можливість для своїх захисників", - поділився своїми відчуттями Олександр Положинський.
Після концерту у бійців бригади швидкого реагування була можливість поспілкуватися з артистами, взяти автограф та сфотографуватися на пам'ять.
Після концертів нацгвардійці робили загальні фото з виконавцями та дякували їм за яскраві виступи та величезну підтримку, розповіли у штабі ООС.