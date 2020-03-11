ООН може долучитися до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні – Кислиця

Офіційний Київ працює над тим, щоби долучити ООН до Четвертої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка нинішнього літа має відбутися в Литві.

Про це в коментарі Укрінформу розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Четверта міжнародна конференція з питань реформ в Україні, яка має відбутися в липні у Вільнюсі, є одним із пріоритетів Президента й уряду України, тож завдання для нас, для української дипломатії, полягає в тому, щоб максимально задіяти потенціал міжнародних партнерів і донорів", - зауважив глава української Постійного представництва при ООН.

Дипломат підкреслив, що ООН важлива в цьому контексті не тільки в політичній та юридичній площині, а й у гуманітарній і соціально-економічній. Зокрема, йдеться про сприяння просуванню реформ, протидії викликам окупації та відновленню Донбасу.

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"Про участь ООН в роботі міжнародної конференції ми якраз поговорили сьогодні разом з литовським постпредом на зустрічі з керівником Програми розвитку ООН Ахімом Штайнером", - зазначив Кислиця.

Міжнародна конференція з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) була започаткована в 2017 році в Лондоні як формат об’єднання партнерів та друзів України. Учасники форуму обговорюють ситуацію в країні та визначають оцінку демократичним трансформаціям і реформам, які відбуваються з 2014 року. Конференція скликалась після цього в 2018 році в Копенгагені, а також у 2019 році в Торонто.