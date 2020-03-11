Комітет Ради розгляне проєкт оборонного замовлення у таємному режимі

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме проєкт державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 4-5 засіданнях таємно.

Про це журналістам у середу розповів член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз розглядаємо в закритому форматі, бо державне оборонне замовлення - це цілком таємний документ. Це приміщення неадаптоване для цього, і ми в кабінеті голови Комітету розглядаємо, будемо розглядати 4-5 засідань, тому що воно велике, там 14 замовників. І тільки потім будемо голосувати по цьому державному оборонному замовленню", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про оборонне замовлення на три роки.

Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

РНБО на своєму засіданні 18 лютого схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 та 2021, 2022 роки.

Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.