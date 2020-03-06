Законопроєкт про оборонні закупівлі винесуть на розгляд Ради у квітні - глава комітету

Законопроєкт про оборонні закупівлі буде винесений на розгляд парламенту у квітні.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, йдеться на сайті Комітету.

"Комітетом підготовлений до розгляду у другому читанні проєкт Закону про оборонні закупівлі. Він знаходиться у безумовному пріоритеті як Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так і Верховної Ради України, уряду та керівництва держави", - зазначив він.

За словами Завітневича, законопроєкт буде важливим кроком подальшого реформування сектору безпеки та оборони України. "Розсекречення значної частини Державного оборонного замовлення, створення конкурентного і прозорого середовища на ринку озброєння та військової техніки - все це критично важливо для підвищення обороноздатності нашої держави у час, коли вона потребує безпеки та нарощування військової сили. Саме тому цей законопроєкт особливо важливий. Комітет впевнений, що проєкт Закону про оборонні закупівлі буде винесений у залу голосувань у квітні 2020 року, щойно парламентська процедура дозволить перейти від розгляду земельної реформи до наступних питань порядку денного", - додав очільник Комітету.

Крім того, за його словами, в Комітеті працюють над проєктом Закону про розвідку, який спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити чинний Закон України «Про розвідувальні органи України».

Завітневич також зазначив, що очікується внесення Президентом України напрацьованого спільною робочою групою Комітету та Офісу Президента України законопроєкту про Службу безпеки України, доопрацювання якого буде продовжено на базі Комітету.