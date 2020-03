Мендель спростувала фейки довкола статті про Зеленського у The Guardian

Вихід статті про Володимира Зеленського у The Guardian супроводжувався великою кількістю дезінформації в онлайн-просторі, заявила речниця Президента Юлія Мендель.

Спростування цих фейків "заради збереження здорового підходу до інформації" Мендель розмістила у Facebook.

"Фейк про те, що стаття була проплачена. Сказати, що обкладинку The Guardian проплатили, може лише той, хто звик, що журналістику проплачують. Офіс Президента цінує якісну журналістику та свободу слова. Я роками працювала з іноземними виданнями. Проплатити обкладинку та статтю в The Guardian неможливо. Як неможливо й перевірити статтю перед публікацією", - написала прессекретар глави держави.

Вона також назвала фейком твердження про те, що стаття не вийшла в журналі: "The Guardian – це й онлайн-газета, і журнал. Обкладинка з Президентом України вийшла в журналі. В цьому немає жодної помилки".

Ще один фейк, за словами Мендель, стосується того, що Офіс Президента нібито цензурує матеріали західних журналістів.

"Стаття в The Guardian – не оригінал інтерв’ю. Це повноцінний журналістський матеріал, написаний на основі вражень, особистої думки репортерів, з додаванням фактів із минулого Володимира Зеленського, аналітики його політичного життя, опису важливих подій. Матеріал і написаний у формі статті, а не запитань-відповідей, як це відбувається під час інтерв’ю. Заради ознайомлення аудиторії не лише з враженнями журналістів, а й із самим інтерв’ю Офіс Президента надав увесь текст – із запитаннями та відповідями. Це і є "сухий" оригінал, без інших інформаційних нашарувань", - зазначила Мендель.

Вона додала, що ще жоден український Президент не з’являвся на обкладинках таких видань як Time чи The Guardian, не мав статей-портретів у The New Yorker.

"Стаття отримала багато позитивних відгуків від міжнародної аудиторії. І це важливо для Президента і для України", - підсумувала речниця керівника держави.