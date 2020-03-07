Зеленський зізнався, що родині не подобається його теперішня робота

Родина Президента України Володимира Зеленського перебуває під великим емоційним тиском у зв’язку з його роботою.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

«Це важко. Їм не подобається моя робота», - сказав Зеленський.

Він пояснив, що будь-який вихід із дому відбувається лише у супроводі охорони, а приємний відпочинок видається недоречним, коли країна воює.

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За словами Президента, його дружина Олена, колишня авторка «Кварталу 95», на відміну воліє бути в тіні. Та найбільше дратує його нова робота 16-річну дочку - через вимоги безпеки, хоча охоронці й намагаються бути якнайнепомітнішими.

З іншого боку, зазначив Зеленський, його 7-річний син гордо заявляє кожному, що його тато Президент.

«Я прийшов днями додому і питаю: «Чому зі мною ніхто не вітається?» І почув власний голос по телевізору. Це була моя промова. А син каже: «Не займай нас, ми дивимося Президента!» - зі сміхом розповів журналістам Зеленський.

Фото: Офіс Президента