Свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці
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Укрінформ
Британське видання The Guardian розмістило на обкладинці свіжого номера фото Президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook.
Вона розмістила відповідну світлину і написала: "The Guardian сьогодні".
Речниця Президента також повідомила, що напередодні ввечері Зеленський дав інтерв'ю журналістам Bloomberg. Перший матеріал видання опубліковало сьогодні, а друга публікація з'явиться у понеділок.
"Також Офіс Президента України розшифрує та виставить інтерв'ю на офіційному сайті Президента опісля виходу запланованих матеріалів", - написала Мендель.
Фото: Arthur Bondar/The Guardian