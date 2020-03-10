Угорщина продовжить блокувати засідання Україна-НАТО

Угорщина продовжить блокувати засідання комісії Україна-НАТО доти, поки Київ не відновить "права національних меншин".

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в угорському парламенті, повідомляє Hungary Today.

"Угорщина продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО, доки в Україні не будуть відновлені права меншин, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто", - йдеться у повідомленні.

Сійярто назвав "абсурдом" зображення позиції Угорщини на глобальній арені як дружньої до Росії.

Він додав, що для Угорщини спільнота етнічних угорців, яка в Україні нараховує близько 150 тис. осіб, набагато важливіша за будь-які геополітичні міркування.

Він також зазначив, що його український колега Дмитро Кулеба, якого Президент України Володимир Зеленський попросив працювати з метою відновлення двосторонніх відносин з Угорщиною, має відвідати Будапешт 26 березня.

"Ми готові і ми запропонуємо розумні пропозиції", - заявив Сійярто.

За його словами, з точки зору двосторонніх відносин Угорщини з сусідніми країнами, її відносини з Україною є найбільш складними.

"Хоч Угорщина підтримує Україну у питаннях територіальної цілісності і суверенітету, вона повинна не забувати, що в Україні відбувається багато порушень прав угорської національної меншини", - сказав угорський міністр.

Як повідомлялося, Угорщина блокує участь України на рівні міністрів оборони та закордонних справ на рівні формату НАТО через мовну статтю українського закону про освіту.

В Україні 28 вересня 2017 року набув чинності Закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми одна або кілька дисциплін можуть викладатися на двох і більше мовах.

Деякі країни, зокрема Угорщина, розкритикували закон через те, що він нібито обмежує права національних меншин. Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила Закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює, зокрема, надання середньої освіти мовами національних менших.

Після цього в МЗС висловили сподівання на розблокування Угорщиною діалогу України з НАТО на високому рівні.

Фото: hungarytoday.hu