Віцепрем'єр Резніков дав у борг $1 мільйон

Олексій Резніков, якого Верховна Рада 4 березня призначила віцепрем'єр-міністром - міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій, задекларував 6 земельних ділянок у Київській області, дві квартири у Києві та орендований приватний будинок за 2019 рік.

Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік, розміщеної на сайті НАЗК.

За 2019 рік посадовець задекларував готівкою 300 тисяч євро, 125 тисяч доларів США на рахунках та позичені кошти третім особам - 1,1 млн доларів США.

Резніков також задекларував автівки Porsche Boxter 2003 року, AUDI А8 2010 року та Volkswagen Amarok 2009 року, причіп TIKI-TREILER, багі Kawasaki TERYX UTV 2010 року, квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV 2009 року.

Крім того, посадовець задекларував два мисливських карабіни та три годинники - Vacheron Constantin, Patek Philippe та Breguet.

У розділі "Корпоративні права" Резніков зазначив, що має 30% від загального капіталу ТОВ SIA Freeways.me та 33,3% - в ТОВ LLC Life earth. Передача корпоративних прав в управління в обох випадках, згідно з декларацією, не відбулась.