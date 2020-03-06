Квартира, будинок, земля і корпоративні права на "Парацельс" - декларація Ємця
Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік, поданої як кандидатом на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та розміщеної на сайті НАЗК.
У 2019 році Ємець отримав 708 тис. гривень зарплати, яку він отримав за роботу в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я. Крім того, він задекларував 144,8 тис. гривень пенсії.
На рахунках в банку Ємець має 485,2 тис. гривень, 3,7 тис. доларів і 25,3 тис. євро.
Готівкою задекларовано 670 тис. гривень, 74 тис. доларів і 57 тис. євро.
Відповідно до декларації, Ємець має земельну ділянку площею 1 003 м2 вартістю 194,6 тис. гривень, житловий будинок площею 375,5 м2 вартістю 144,4 тис. гривень.
Крім того, він задекларував квартиру в Києві площею 44,6 м2, вказана вартість - 18 тис. гривень.
Також, на момент заповнення декларації Ємець мав 50% корпоративних прав у ТОВ ПАРАЦЕЛЬС.