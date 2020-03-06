Квартира, будинок, земля і корпоративні права на "Парацельс" - декларація Ємця

Ілля Ємець, якого Верховная Рада 4 березня призначила міністром охорони здоров’я, задекларував земельну ділянку, будинок, квартиру і 708 тис. гривень зарплати за 2019 рік.

Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік, поданої як кандидатом на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та розміщеної на сайті НАЗК.

У 2019 році Ємець отримав 708 тис. гривень зарплати, яку він отримав за роботу в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я. Крім того, він задекларував 144,8 тис. гривень пенсії.

На рахунках в банку Ємець має 485,2 тис. гривень, 3,7 тис. доларів і 25,3 тис. євро.

Готівкою задекларовано 670 тис. гривень, 74 тис. доларів і 57 тис. євро.

Відповідно до декларації, Ємець має земельну ділянку площею 1 003 м2 вартістю 194,6 тис. гривень, житловий будинок площею 375,5 м2 вартістю 144,4 тис. гривень.

Крім того, він задекларував квартиру в Києві площею 44,6 м2, вказана вартість - 18 тис. гривень.

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Також, на момент заповнення декларації Ємець мав 50% корпоративних прав у ТОВ ПАРАЦЕЛЬС.