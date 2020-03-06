Ємець: Моє завдання — зробити еволюцію в медреформі

Новопризначений міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець має на меті зробити деяку еволюцію в реформі галузі охорони, щоб її результати задовольнили і пацієнтів, і лікарів.

Про це Ємець заявив 5 березня під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Та реформа, яку вже не зупинити дійсно, вона вже впливе, то я абсолютно впевнений, що я зобов'язаний зробити так, щоб два стовпи - пацієнт і медик - повинні бути, будемо так казати, не проти реформи. Якщо хоч один із них буде проти, ніякої реформи не буде. Тому моє завдання зараз зробити деяку еволюцію в реформі та зробити так, щоб і пацієнт, і лікар були задоволені. Зараз тільки частина реформи, найголовніша, - це спеціалізована медична допомога, в якій багато-багато аспектів, і я впевнений, що ми маємо вирішити перше - це страхова медицина. Ми абсолютно зобов'язані зараз якнайскоріше сказати, що громадянин України має право на страхову медицину", - зазначив Ємець.

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Водночас він наголосив, що в жодному разі при цьому не передбачатиметься про скасування національну службу здоров'я.

"Ні в якому разі скасування не буде, тому що це прототип, це перший крок... Національна служба здоров'я - тільки назву і функції поміняти. Це має бути страховий поліс спочатку базового рівня, потім - другого, а далі - третього",- пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.