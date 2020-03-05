Уряд планує продовжити та успішно завершити медреформу — Прем'єр

Новопризначений уряд планує продовжувати медичну реформу, яка має завершитися успіхом для пацієнтів, і для лікарів.

Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 березня під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Медична реформа триває. Ми пройшли доволі великий шлях. Ми знаходимося сьогодні процентів на 80% від завершення цієї реформи, отримання результату... Звичайно, треба завершувати реформу. Питання, як її завершувати — це надзвичайно важливе питання, бо воно стоїть так само, як і питання якості над питанням швидкості. І тут ми з Іллею Миколайовичем Ємцем (новопризначеним міністром охорони здоров'я, - ред.), звичайно, маємо спільну позицію: ця реформа має завершитися і для пацієнта, і для лікаря успіхом. Тому будемо працювати над цим", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.