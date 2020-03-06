Глава МОЗ Ємець поєднуватиме роботу в уряді з медичною практикою

Новий міністр охорони здоров'я Ілля Ємець поєднуватиме роботу в Кабінеті міністрів України з медичною практикою.

Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 березня під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не відчуваю (своєї провини, що забрав у дітей лікаря з великої літери, - ред.). Тому що відразу ми домовилися, що Ілля Миколайович продовжить свою медичну практику і буде оперувати, суміщаючи посади, — закон це дозволяє, медична етика це дозволяє", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що Ємець, як хірург, що практикує, доктор медичних наук, дитячий кардіохірург, який "ще вчора перед призначенням до обіду просив дати йому час, бо має операцію і стояв за операційним столом", як ніхто інший розуміє необхідність медичної реформи та "тих дрібничок, із яких складається важливе".

"У нас є спільне бачення і воно співпадає з тим моментом, який нас десь об'єднав у цьому уряді і ми будемо якраз продовжувати медичну реформу", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.