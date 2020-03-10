Україна зацікавилася швейцарським досвідом децентралізації

Голова ВР Дмитро Разумков зустрівся з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Зоммаругою та висловив сподівання на подальше посилення взаємодії держав.

Зустріч пройшла в рамках офіційного візиту Разумкова до Швейцарії, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Взаємодія уряду Швейцарії та парламенту України є важливою складовою ефективності двосторонніх відносин. Ми вдячні за підтримку реформ в Україні й сподіваємось на подальше посилення взаємодії наших держав”, - зазначив Разумков.

Зокрема, серед напрямів, за якими Україна може залучати швейцарський досвід, Голова Верховної Ради назвав реформу децентралізації та норми прямої демократії. “У Швейцарії успішно працює практика, коли народ є суб’єктом законодавчої ініціативи. Україна також робить перші кроки. Вже розроблено законопроєкти, якими мають бути розширені форми прямої демократії: закріплено механізми загальнонаціонального та місцевих референдумів, народного вето, відкликання депутата. Сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо їх розглянути”, - зауважив Разумков.

Він також підкреслив, що реформи, які впроваджуються в Україні, спрямовані на створення сприятливих рамкових умов для інвесторів. “Ми раді, що Швейцарія є однією із найбільших іноземних країн-інвесторів в Україну, і сподіваємося, що така тенденція зберігатиметься й надалі”, - зазначив він.

Окрім того, Разумков подякував Президенту Швейцарії за технічну та гуманітарну підтримку, яку держава надає Україні. “Ми сподіваємось, що в майбутньому така допомога буде розширена. Це одне з ключових питань, адже Швейцарія - єдина країна, яка надає допомогу як громадянам, що живуть на лінії зіткнення, так і тим, хто вимушено залишається за нею”, - підкреслив Голова Верховної Ради.

Разумков також привітав Зоммаругу з обранням на посаду президента Швейцарської Конфедерації.

Як повідомлялося, 9-10 березня Разумков перебуває з офіційним візитом у Швейцарській Конфедерації.

Фото: Апарат ВР