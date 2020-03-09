Захист прав жінок є пріоритетом для України в ООН — постпред

Україна має тверду позицію, що зусилля в ООН на захист прав жінок та досягнення гендерної рівності мають бути пріоритетними, тому цілком підтримує ухвалену в понеділок Генасамблеєю ООН Політичну декларацію на підтримку Пекінського процесу.

Про це сказав у коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Одним із пріоритетів діяльності України в ООН є захист прав жінок та досягнення гендерної рівності. Тому Україна вітає сьогоднішнє схвалення Політичної декларації з нагоди 25-ї річниці Четвертої світової конференції щодо жінок", - зауважив глава української дипмісії.

Він підкреслив, що схвалення Політичної декларації в ГА ООН є важливим кроком для досягнення гендерної рівності у світі. Що ж стосується актуальності цього документа для України, яка продовжує перебувати в умовах зовнішньої агресії з боку РФ, у ньому підтверджується необхідність посилення захисту жінок та дівчат у збройних конфліктах. Крім того, декларація підтримує повну, рівноправну й змістовну участь жінок у прийнятті рішень та мирних процесах, а також посередницьких зусиллях, у тому числі щодо запобігання та врегулювання збройних конфліктів.

Політична декларація, схвалена в понеділок Генасамблеєю ООН, підтверджує Пекінську декларацію та Платформу дій, а також інші зобов’язання у контексті досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей для жінок та дівчат. Документ визначає 12 пріоритетних для реагування питань: жінки та бідність; освіта й навчальна підготовка жінок; жінки й охорона здоров'я; насильство стосовно жінок; жінки та збройні конфлікти; жінки та економіка; участь жінок у процесах прийняття рішень; інституційні механізми поліпшення становища жінок; права жінок, жінки і ЗМІ; жінки й навколишнє середовище, дотримання прав дівчат.