У Нідерландах почалося перше судове засідання у справі МН17

У судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах розпочався суд у справі збитого літака рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Для слухання цієї справи призначено трьох суддів. Головуватиме суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. До процесу також залучили двох резервних суддів. Це Даан Гласс та Едіт Поппе-Гілесен.

Резервні судді потрібні для того, щоб замінити когось з основної трійки суддів, наприклад, у разі хвороби, аби розгляд справи тривав без перерв. До цього усі судді здебільшого вели кримінальні справи.

Також у залі перебуває українська делегація. Від України у справі MH17 Міжнародну слідчу групу очолює заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Для представників ЗМІ біля судового комплексу "Схіпхол" звели пресцентр. Тимчасова будівля розташована навпроти судового комплексу "Схіпхол" (будівля суворого режиму з посиленими заходами безпеки та приміщеннями для утримання підсудних) і може вмістити близько 500 представників ЗМІ. У пресцентрі забезпечили пряму трансляцію судового засідання.

У зв’язку з поширенням коронавірусу, у пресцентрі можна отримати антисептики для рук. Усіх, хто хворіє чи погано почувається, закликають не відвідувати слухання.

Як повідомляв Укрінформ, для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік. Відомий попередній графік слухань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Допит свідків під час засідань може відбуватися через відеозв'язок.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.