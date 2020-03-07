Уряд заклав фундамент реформ і змін, проте багато чого просто не встиг - Гончарук

Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук подякував своїй команді та заявив, що працюватиме над утіленням задумок, які поки що не вдалося реалізувати

Відеозвернення Гончарук оприлюднив у Telegram.

"Я вдячний нашій команді — кожному, з ким мав честь працювати останні пів року. Тепер ми рухаємося далі — щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої країни", - заявив він.

За словами Гончарука, за пів року роботи його команда заклала фундамент реформ і змін, проте багато чого просто не встигла зробити.

"Ми не підлаштовувались під олігархів, рейтинги, не йшли на компроміси з совістю, завжди керувалися цінностями, притаманними українському народу", - наголосив він.

Експрем'єр-міністр також зазначив, що "нове покоління є, саме від нас, нашої команди, залежить успішне майбутнє нашої держави".

Він подякував усім, хто підтримував очолюваний ним уряд як упродовж усієї його діяльності, так і в останні дні.

Тим часом, українські ЗМІ інформують, що Гончарука помітили в аеропорту "Київ", коли він сідав у літак авіакомпанії Wizz Air на рейс до Лісабона.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряд.

Парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.