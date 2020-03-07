Команда Новосад залишила "шпаргалки" для нового очільника Міносвіти

Команда колишнього міністра освіти і науки Анни Новосад підготувала перехідну книгу для нового очільника МОН, в якій йдеться про основну роботу міністерства за останні 6 місяців, а також про подальші стратегічні пріоритети.

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

“За останні 6 місяців нашій команді вдалося зробити чимало, щоб зберегти та примножити зміни у системі освіти і науки України... Я дуже щиро сподіваюсь, що наступний міністр продовжить ті надзвичайно важливі зміни, які тривають і в освіті, і в науці останні 6 років. А щоб майбутньому колезі було легше розібратися в усіх процесах, що відбуваються в міністерстві, ми підготували перехідну книгу від одного міністра до наступного, щоб докладно розповісти про те, що вже було зроблено, і порекомендувати кроки, які необхідно зробити надалі”, – зазначила Новосад.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і призначила Шмигаля главою уряду. Також парламент затвердив склад нового уряду, але Новосад туди не увійшла. При цьому посада міністра освіти залишилася вакантною, так само як посади очільників Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.