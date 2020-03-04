Кабмін спростив умови відкриття та роботи дитсадків

Кабмін спростив умови відкриття та роботи дитсадків

Укрінформ
Дошкільні заклади зможуть залучати компанії для забезпечення харчування і медичного обслуговування, а також наймати на роботу не лише педагогічних працівників.

Відповідні зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ухвалив Кабмін, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Зміни дозволять розширювати мережу дитячих садочків та підвищувати доступ до дошкільної освіти. Стане простіше відкривати приватні дитсадки, залучати до навчальної роботи необхідних фахівців та забезпечувати дітей якісним харчуванням», – розповіла очільниця МОН Ганна Новосад.

Як зазначається, для започаткування діяльності у сфері дошкільної освіти не обов'язково мати власні харчоблоки, пральні та штатних медичних працівників. У такому разі відповідні послуги мають забезпечувати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають право їх надавати. Це сприятиме відкриттю невеличких закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях.

Згідно зі змінами, дитячі садочки матимуть можливість залучати до роботи не лише педагогічних працівників, а й інших фізичних осіб, послуг яких потребуватиме заклад під час освітнього процесу. Це допоможе у виконанні варіативної складової навчання, яку заклад визначає з урахуванням особливостей регіону, індивідуальних запитів дітей або побажань батьків.

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Такі особи повинні відповідати вимогам до педагогічних працівників, визначеним законами «Про освіту» та «Про дошкільну освіту»: мати високі моральні якості, вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечувати результативність і якість роботи, перебувати у фізичному і психічному стані, що дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Постанова Кабміну про зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності набере чинності через два місяці від дня її опублікування.

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