Вихованцям дитсадків читатимуть україномовну літературу перед сном

Міністерство культури, молоді і спорту спільно з Міністерством освіти і науки хоче запровадити у дитячих садках 15-хвилинне читання дітям україномовної літератури перед сном.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк сказала на брифінгу у Кабінеті міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз плануємо підписати меморандум з Міністерством освіти і науки. Цей меморандум буде складатися з двох скромних невеликих позицій. Перша позиція, ми хочемо спільно з МОН запровадити у дитячих садках 15- хвилинне читання дітям україномовної літератури чи казок перед сном. Ми вважаємо, це дуже гарним проєктом. Український інститут книги є нашим партнером у цьому проєкті. І ми маємо розуміння, що звичка до читання така хороша і гуманна. І такий проєкт буде дуже добре сприйнятий і батьками, і дітьми», - сказала Подоляк.

Вона зазначила, що МКМС разом з МОН і УІК планують провести дослідження щодо цікавості подачі літератури, зокрема літератури в середніх школах.

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За її словами, потрібно дослідити, який перелік, яка автура є в дитячій шкільній програмі, і як про цю автуру, про ці тексти вчителі говорять з дітьми. Подоляк додала, що таке дослідження планується провести разом з залученням фахівців з різних галузей, педагогів.