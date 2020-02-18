Для бібліотек цьогоріч закуплять більше дитячої та підліткової літератури

За бюджетні кошти у 2020 році для бібліотек буде закуповуватися багато книжок, але фокус робитиметься саме на дитячу та підліткову літературу.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк сказала на брифінгу пресцентрі Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У пріоритетах діяльності Українського інституту книги на 2020 рік ми продовжуємо фінансування закупівлі книг для бібліотек. Хоча, як я вже говорила, держава із державного бюджету не може собі дозволити та й не повинна закуповувати мільйони книжок для усіх бібліотек України. Але так чи інакше ми продовжуємо це роботи, тому що розуміємо, що не всі органи місцевого самоврядування, не всі об'єднані територіальні громади мають розуміння, що таке культурний центр, такий як бібліотека», - сказала Подоляк.

За її словами, зосередяться на закупівлі дитячої та підліткової літератури, оскільки в МКМС вважають, що навички читання, цікавість до читання, уміння працювати з текстом і як результат – розвиток критичного та аналітичного мислення, закладається саме у дитинстві.

«Ми зробили фокус на читання, велика кількість програм Інституту української книги буде пов'язана із промоцією читання, із підтримкою тих заходів, які будуть заохочувати читання», - додала Подоляк.