МКМС готує систему, яка дозволить бібліотекарям заробляти більше

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) України має намір створити таку систему, яка дозволить бібліотекам надавати більше послуг громадянам, а бібліотекарям - заробляти більше.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк сказала на брифінгу у вівторок у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми збираємося створити таку систему і будемо працювати над нею у 2020 році для того, аби розширити для бібліотекарів та для бібліотек можливості. Щоби показати їм... моделі, які вони можуть використати, які послуги вони можуть надавати, які послуги вони зобов'язані надавати, і, умовно кажучи, виставляючи такі стандарти до публічних бібліотек і непублічних бібліотек, бо вони усі керуються Законом "Про бібліотеки і бібліотечну справу", побудувати таку модель, що бібліотеки чи бібліотекарі виконують певні критерії та щоб їхня зарплата корелювалася, їхній тарифний розряд одразу був значно вищий, корелювався із тими критеріями питомої ваги, які вони виконують», - сказала Подоляк.

Чиновниця розраховує, що така модель дозволить стимулювати бібліотекарів і органи місцевого самоврядування, які утримують публічні бібліотеки, для того, щоб якість надання культурних послуг була значно вищою.

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«Ні для кого не секрет, що оплата праці бібліотекарів, ... особливо на рівні об'єднаних територіальних громад, є однією з найнижчих в усій бюджетній сфері», - додала заступник міністра.

Вона зазначила, що повернення культури читання є пріоритетом для МКМС.