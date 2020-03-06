П'ять держав офіційно повідомили ООН про початок суду щодо MH17

Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія й Австралія, які є членами Спільної слідчої групи у справі збитого літака рейсу MH17, офіційно повідомили генсека ООН й президента Радбезу ООН про початок 9 березня судового процесу в Нідерландах у цій справі.

Про це розповів у коментарі Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"П'ять держав, у тому числі, Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія й Австралія повідомили голову Ради Безпеки ООН та генерального секретаря ООН у спільному листі про початок судового засідання в Нідерландах щодо збитого літака рейсу МН17", - зауважив український дипломат.

Він також надав копію документа, відправленого генеральному секретарю ООН та президенту Ради Безпеки Організації.

"Початок кримінального судового розгляду 9 березня 2020 року є важливою віхою для встановлення істини та досягнення справедливості для жертв рейсу MH17 та їхніх близьких, а також притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збитий літак MH17", - зазначається в офіційному листі.

Як наголошується в документі, Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди й Україна мають повну впевненість, що судовий процес "сприятиме досягненню справедливості відповідно до найвищих міжнародних правових стандартів професіоналізму й незалежності". При цьому нагадується, що резолюція Ради Безпеки 2166 вимагає, щоби всі причетні за знищення цивільного літака понесли відповідальність.

Як повідомлялося, судове засідання в Нідерландах відбудеться на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою за участі правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів й України. JIT з 2014 року проводить незалежне міжнародне кримінальне розслідування за фактом збитого російськими силами над Україною літака Малазійських міжнародних авіаліній.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до авіакатастрофи. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати.