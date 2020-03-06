Генсек НАТО сподівається, що суд встановить правду у справі MH17

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Я вітаю початок кримінального процесу навколо збиття рейсу Малайзійських авіаліній MH17. Цей суд є важливою віхою в зусиллях щодо забезпечення правосуддя для 298 жертв та їхніх родин", - заявив Столтенберг.

Він привітав рішучість Спільної команди слідчих (Joint Investigation Team) встановити факти у цій справі та висловив упевненість у незалежності та професіоналізмі правової системи Нідерландів.

"Головним залишається встановити правду, відповідальність та справедливість навколо збиття рейсу MH17, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166. Всі країни несуть відповідальність за повне співробітництво в рамках цих зусиль", - наголосив керівник НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до авіакатастрофи. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.