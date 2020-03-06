Рада розглянула понад 82% “земельних” поправок і розійшлася до 17 березня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове пленарне засідання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання оголошую закритим", - сказав спікер.

На момент закриття засідання у залі Верховної Ради перебували 33 народних депутати.

Загалом, під час засідання 6 березня депутати розглядали поправки до законопроєкту про ринок землі, зупинившись на 3298-ій. Тож на сьогодні Рада розглянула понад 82% з них (всього за час підготовки законопроєкту до другого читання профільний комітет отримав 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів).

Згідно з календарним планом третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання наступного тижня депутати працюватимуть у комітетах , а чергове пленарне засідання відбудеться 17 березня.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10. На знак протесту народні депутати із фракцій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію парламенту.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.