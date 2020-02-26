"Земельний" закон Рада може ухвалити у березні - торговий представник України

У Кабміні не виключають, що закон про ринок землі Верховна Рада може прийняти вже у березні.

Про це у Вашингтоні на зустрічі з представниками американського бізнесу заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, передає кореспондент Укрінформу

"Стосовно ринку землі, я думаю, що квітень - це дуже консервативний сценарій для прийняття закону", - зазначив урядовець на зустрічі, організованій Американсько-українською діловою радою.

Качка констатував, що все залежатиме від швидкості роботи парламенту. Водночас, додав він, народні обранці просуваються в "достатньо швидкому темпі", а владна партія налаштована рішуче на те, аби закон був прийнятий без зайвих зволікань.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада розпочала розгляд проєкту закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" у другому читанні 6 лютого. Він, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

У підготовленому до другого читання варіанті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть тільки українці, а в одних руках не можна буде зосереджувати понад 10 тис. га. Розрахунок за землю має вестися виключно в безготівковій формі з перевіркою походження коштів. Забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону. Передбачається, що частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Фото: Ярослав Довгопол, Укрінформ