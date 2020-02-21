У Раді прогнозують розгляд “земельних” поправок до середини травня

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі триватиме до другої половини травня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова підкомітету з питань Регламенту комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Павло Фролов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У середньому ми витрачаємо півтори хвилини на одну поправку (до законопроєкту про ринок землі - ред.). Якщо проаналізувати, скільки розглянуто минулого і цього тижня, то виходить, що нам треба ще 90 календарних днів – це фактично 6,5 пленарних тижнів. Тобто завершити розгляд законопроєкту ми зможемо на другому пленарному тижні травня», - пояснив Фролов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

В першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.