Рада розглянула понад 1,5 тисячі "земельних" поправок і розійшлася до березня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю, 21 лютого, в ході якого депутати розглянули ще 312 поправок до "земельного" законопроєкту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би всім подякувати і ранкове засідання Верховної Ради України оголосити закритим", - сказав Разумков.

Під час засідання в п'ятницю народні депутати заслухали звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів у 2019 році.

Крім того, в п'ятницю парламентарії продовжували розгляд у другому читанні законопроєкту про запуск ринку землі (№2178-10). Наразі депутати розглянули 1505 поправок із 4018. Під час засідання у п'ятницю було “пройдено” 312 поправок. Деякі автори поправок з фракції "Опозиційна платформа — За життя" були відсутні на засіданні і, таким чином, не було розглянуто більш як сто зауважень до законопроєкту.

Наступне пленарне засідання Ради, згідно з календарним планом роботи, заплановане на 3 березня.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

В першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.