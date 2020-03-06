Призначення генпрокурора: Іонушас назвав можливу дату позачергової Ради

Позачергове засідання Верховної Ради щодо призначення нового генерального прокурора може відбутися не раніше, ніж наступного пленарного тижня протягом 17-20 березня.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу"), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступний тиждень у нас (протягом 10-13 березня – ред.) присвячений роботі у комітетах. Відповідно позачергове засідання, якщо і буде щодо призначення генпрокурора, то лише за тиждень", - сказав Іонушас.

Згідно з календарним планом третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, наступний пленарний тиждень у Верховній Раді розпочнеться 17 березня і триватиме до 20 березня.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада України висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку із займаної посади. Ухвалення відповідного рішення підтримали 263 народні депутати за мінімально необхідних 226.

Напередодні заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас розповів журналістам, що його кандидатура на посаду генерального прокурора обговорювалася на засіданні фракції "Слуга народу".