Рябошапка - про відставку: Я йду, щоб повернутися

Генпрокурор Руслан Рябошапка перед голосуванням постанови про висловлення йому недовіри заявив, що залишився незалежним генпрокурором.

Про це він зазначив з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним, а незалежного прокурора не можна зносити, його можна тільки звільнити. І я йду, але я йду, щоб повернутися”, - сказав він.

На його думку, зареєстрована нардепом Максимом Бужанським постанова парламенту про висловлення йому недовіри “побудована на відвертій брехні”.

“Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою та відповіддю є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з’явилася надія, що вбивці його доньки будуть покарані”, - зазначив він.

За його словами, протягом останніх 28 років українська прокуратура була інструментом тиску та політичних репресій, а також джерелом збагачення для обраних.

“Як результат — олігархи в прокурорських погонах”, - сказав Рябошапка.

Він додав, що завдяки першому етапу реформи прокуратури 729 прокурорів, які не пройшли тести на фаховість і доброчесність, були звільнені.

“Всього третій місяць нова прокуратура живе за законом. Саме тому я стою перед вами і стоїть питання моєї відставки. Ті, кого ми позбулися, хочуть жити так, як вони жили 28 років”, - вважає Рябошапка.

Він розповів, що протягом останніх трьох місяців прокуратура порушила 28 кримінальних справ щодо правоохоронців за катування, а семеро з них уже притягнули до кримінальної відповідальності.

“Ми відкрили більше трьох тисяч кримінальних справ і притягнули більше 60 осіб до кримінальної відповідальності за корупцію у лісовій галузі. У судах уже понад 300 обвинувальних актів відносно керівників лісгоспів”, - поінформував він.

Також, за словами гепрокурора, прокуратура реанімувала розслідування, порушені за фактом розкрадань у 12 банках, де збитки становлять понад 13 млрд грн.

“Всі ці кримінальні справи були продані, злиті, заховані. Ми знайшли ці гроші, і ми знаємо, як їх повернути”, - сказав він.

Після свого виступу генпрокурор не став відповідати на запитання депутатів і залишив засідання Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 5 березня розглядала проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Згодом Рада висловила недовіру генеральному прокурору Рябошапці.