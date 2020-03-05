До наступного пленарного тижня кадрові питання будуть вирішені — Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що влада до наступного пленарного тижня вирішить решту кадрових питань та ініціює позачергове засідання парламенту.

Про це Корнієнко сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що до наступного пленарного тижня ми впораємося з усіма кадровими нашими задачами і вже вийдемо з ініціативою проведення позачергової сесії, знов-таки на наступному пленарному тижні, щоб всі ці питання там владнати", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.