До наступного пленарного тижня кадрові питання будуть вирішені — Корнієнко

До наступного пленарного тижня кадрові питання будуть вирішені — Корнієнко

Укрінформ
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що влада до наступного пленарного тижня вирішить решту кадрових питань та ініціює позачергове засідання парламенту.

Про це Корнієнко сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що до наступного пленарного тижня ми впораємося з усіма кадровими нашими задачами і вже вийдемо з ініціативою проведення позачергової сесії, знов-таки на наступному пленарному тижні, щоб всі ці питання там владнати", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

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