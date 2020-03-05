Відставка Рябошапки і ринок землі: чим займеться Рада сьогодні ввечері

Верховна Рада планує продовжити розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Про це йдеться у порядку денному.

Так, пленарного четверга парламент має намір продовжити розгляд законопроєкту про ринок землі із 2517-ї поправки. Загалом, під час підготовки його до другого читання профільний комітет отримав 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.

Водночас, порядком денним передбачається, що у четвер парламентарії розглянуть іще чотири проєкти актів, один із яких визначений президентом як невідкладний. Йдеться про законопроєкт №2621 “Про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності”.

Проте згідно з Регламентом Верховної Ради, розгляд одного законопроєкту може тривати довше ніж одне засідання, але не може перериватися розглядом інших питань.

Окрім того, 5 березня о 18:30 розпочнеться позачергове засідання ВР, на якому депутати мають намір ухвалити проєкт постанови №3154 "Про висловлення недовіри Генеральному прокуророві Рябошапці Р.Г." та відправити його у відставку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10. На знак протесту народні депутати із фракцій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію парламенту.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.