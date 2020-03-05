Рада звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку

Верховна Рада України висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Ухвалення відповідного рішення підтримали 263 народні депутати за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ця постанова передбачає висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що відповідно до пункту 25 частини першої статті 85 Конституції України, статей 42 та 63 закону України "Про прокуратуру" тягне за собою його відставку із займаної посади.

Позачергове засідання Верховної Ради / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

У документі наголошується, що за більше ніж півроку перебування на посаді генеральний прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави, за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування, а також – щодо топ-чиновників не доведено до завершення, жодного обвинувального акту у таких справах до суду не спрямовано та, як наслідок, вироків судом не винесено.

Руслан Рябошапка під час позачергового засідання Верховної Ради / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

"Зокрема, справа щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Обвинувальний акт щодо Гладковського до цього часу до суду не скерований, незважаючи на те, що ще в жовтні 2019 року йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) та статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Міський голова Львова Андрій Садовий підозрюється в корупційних схемах при відведенні землі. 21 листопада 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила Андрію Садовому підозру у справі стосовно будівництва індустріального парку в Рясному близько міста Львів, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Кримінальне провадження зареєстроване 2015 року. Під час розслідування протягом 2016 року правоохоронці провели низку обшуків у міськраді Львова, а Садового у липні 2017 року допитували в Генпрокуратурі. Проте обвинувальний акт відносно фігуранта кримінального провадження до суду не спрямовано.

Бізнесмен Вадим Альперін, якого президент Володимир Зеленський назвав "хрещеним батьком контрабанди" в Україні, затримувався детективами НАБУ у зв’язку з підозрою в порушенні митного законодавства. Але вийшов зі слідчого ізолятора у зв’язку із внесенням застави", - йдеться в пояснювальній записці.

Рада звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Також автори документа зауважують, що в одному з останніх кримінальних проваджень, потерпілою в якому є Катерина Гандзюк, 22 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка проанонсував нові якісні результати, в тому числі підозри ще кільком фігурантам, а саме замовникам.

"До цього часу один із підозрюваних, Владислав Мангер, перебуває на свободі і продовжує керувати Херсонською облрадою, а його співучасник в Офісі Генерального прокурора на сьогодні навіть не згадується. Замовчується й стан розслідування кримінального провадження щодо злочинної діяльності дочірніх компаній Burisma в Україні. Водночас, за твердженням Президента України Володимира Зеленського, під час пресмарафону 10.10.2019 ним особисто перед очільниками правоохоронних відомств встановлено конкретні терміни звітування щодо результатів діяльності, вказаний термін сплив першого листопада 2019 року", - зазначається в пояснювальній записці.

Враховуючи важливість та терміновість встановлення справедливості за ключовим запитом суспільства, на переконання авторів постанови, існують всі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Русланом Рябошапкою обов’язків генерального прокурора та, як наслідок, його невідповідність займаній посаді.

Вони акцентують, що такий стан справ свідчить про небажання, неможливість або неспроможність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед органами прокуратури, щодо захисту прав і свобод людини, суспільства та держави.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від фракції "Слуга народу".