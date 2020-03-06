Шмигаль обіцяє доукомплектувати уряд найближчим часом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проводить співбесіди із кандидатами на вакантні посади міністрів, щоб визначити, кого з них запропонувати Верховній Раді для призначення.

Про це глава уряду сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На даний момент проводжу співбесіди. Уряд буде сформований невідкладно у найближчий час, як тільки будуть підібрані правильні, якісні й відповідальні кандидатури”, - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і призначила Шмигаля главою уряду. Також парламент тоді затвердив склад нового уряду, але чотири посади міністрів залишилися вакантними. Зокрема, за словами Шмигаля, це посади очільників Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.