Україна й Туреччина посилять співпрацю у сфері морської охорони

Україна й Туреччина домовилися про посилення співпраці у сфері морської охорони для ефективної протидії транскордонній злочинності.

Про це йшлося на зустрічі заступниці очільника МВС Тетяни Ковальчук і делегації Посольства Турецької Республіки в Україні, інформує пресслужба МВС.

"Сторони обговорили актуальні питання співробітництва, а також нові перспективи щодо його розвитку. Зокрема мова йшла про можливості проходження навчання українськими поліцейськими та прикордонниками в навчальних закладах МВС Туреччини. Домовилися про посилення співпраці у сфері морської охорони та охорони кордону для ефективної протидії транскордонній злочинності та іншим загрозам, а також про шляхи оптимізації процедур перетину кордонів громадянами обох країн", - зазначається у повідомленні.

Також сторони обговорили актуальні питання співробітництва та перспективи його розвитку.

Читайте також: ВР ратифікувала угоду з Францією про посилення системи морської безпеки

У зустрічі взяли участь заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, заступник голови місії, радник Букет Кабaкджи та радники з безпекового співробітництва і питань внутрішніх справ Ергюн Джебеджи і Хакан Сирали.

Фото: mvs.gov.ua